Во время протестов в Минске была ранена нидерландская журналистка. Она рассказала, как это произошло

После возвращения в Нидерланды она прямо с больничной койки написала репортаж.

"На гражданских протестах я никогда не видела того, что случилось в Беларуси. И я не имею в виду собственную травму. На Майдане было более жестокое насилие со стороны украинских властей, но я не видела этого своими глазами. Непонятно, чем все закончится, но это определенно уникальный момент в вашей истории", - рассказала журналистка в интервью Tut.by.

"Я знаю ваш ОМОН, я не собиралась стоять в первом ряду. Это как на концерте: если хочешь с кем-то пообщаться, ты просто не сможешь сделать это под сценой. Люди пришли туда не для того, чтобы говорить. Если надо интервьюировать на протесте, ты остаешься позади. Так я и поступила.

Я не была под стелой, а находилась на небольшом холме с видом на нее - там еще гостиница, кажется, "Планета". Нельзя было принять меня за протестующую - просто прохожая",

- вспоминает она подробности произошедшего.

Tut.by приводит часть репортажа NRC, опубликованного журналисткой:

"Из-за разговоров я слишком поздно замечаю, что вокруг нас становится все больше и больше беспокойства. "Думаю, нам нужно убираться отсюда", - говорю я Диме в середине интервью. Мы бежим на полной скорости, рядом бьет химическая "молния". Еще один удар. Вспышка - и я на мгновение ослеплена ярким светом. Тут же раздается оглушительный хлопок. Прямо как гроза: уже не такая красивая и невинная, когда она рядом с вами.

Как будто кто-то выключил звук в фильме, потому что я уже ничего не слышу, а съемка продолжается. Затем я чувствую, как что-то острое проникает в мое левое бедро. Тут же теплая жидкость стекает по моей икре. Не думай, продолжай бежать. Чувствую, что я горю, продолжаю бежать.

Я снова слышу. Люди, к которым я обращаюсь, отвечают, что не понимают ни слова из того, что я говорю. Когда я поднимаю платье, то вижу по взгляду женщины, что кровотечение намного сильнее, чем я чувствую.

Мне на помощь приходят два парня 18 и 20 лет. Они братья, пришли со своими родителями. Их мама промывает большие раны в моей ноге водой из бутылки и прижимает к ним носовые платки. Парни вызывают "скорую".

Интересно, если власти бросают в вас гранаты, когда вы стоите с ручкой и блокнотом в руках, можете ли вы доверять им в спасении своей жизни?

К счастью, "скорая" прибывает через двадцать минут. Нас везут в военный госпиталь. Первая мысль: удачно при огнестрельных ранениях (что именно в военный госпиталь. - Прим. ред.). Вторая мысль: а что, если военные меня больше не отпустят? Я не только сильно ранена, я тайно выполняю работу журналиста.

Отделение неотложной помощи настолько перегружено в первую ночь протестов, что протокол такой: спасайте жизни, остальное потом. Моя обгоревшая голень должна подождать".

Вернуться домой журналистка смогла через два дня. В Беларуси она покупала страховку на неделю за 7 долларов. Польское страхование (Эмили живет в Варшаве) покрывает необходимые расходы за пребывание в больнице и операцию. Возможно, чтобы избавиться от шрамов, понадобится пластика. Эмили думает, что ее оплатит либо издание, либо она сама.