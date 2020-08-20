"Бавария" уверенно обыграла "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов

Счёт в матче на 18-й минуте открыл Серж Гнабри, которому ассистировал Йозуа Киммих. На 33-й минуте Гнабри оформил дубль и увеличил преимущество "Баварии". Окончательный счёт в матче на 88-й минуте установил Роберт Левандовски.

Для поляка этот гол стал 15-м в этом сезоне Лиги чемпионов. Больше забивал лишь Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 отметился 17 забитыми мячами.

Таким образом, в финале "Бавария" встретится с французским "ПСЖ". Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Добавим, что на счету "Баварии" пять побед в Лиге чемпионов, а "ПСЖ" пробился в финал впервые в своей истории.

Кстати, клуб из Германии впервые за семь лет добрался до финала турнира. В 2013 году в решающем матче Лиги чемпионов сыграли "Бавария" и дортмундская "Боруссия" (2:1).

Что касается французско-немецкого противостояния в финале, то это будет вторая встреча в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Первая состоялась в 1976 году - тогда "Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счётом 1:0.