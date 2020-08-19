На должность начальника Госполиции выдвинули трех кандидатов

Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали оба состоящих на службе в полиции генерала - нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.

Кандидаты должны были представить концепцию развития Госполиции на ближайшие пять лет, указать приоритеты работы и необходимые реформы.

Для углубленной оценки кандидатов была привлечена компания Eiro Personals. Эксперты проводили с кандидатами углубленные интервью на предмет компетентности, а также тест аналитических способностей и личностных качеств ProfilesXT.

В итоге комиссия приняла решение рекомендовать министру внутренних дел всех трех кандидатов, расставив их в приоритетном порядке. Последовательность кандидатов министерство не называет.

Министр внутренних дел, ознакомившись с письменными рекомендациями комиссии, должен будет принять решение о выдвижении одного или нескольких кандидатов для утверждения в должности сроком на пять лет.