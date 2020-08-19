Ср, 19.08.2020
Тихановская не планировала уезжать из Беларуси. Мы надеемся, что она вернется в ближайшее время, верим, что сейчас ей здесь ничего не угрожает. Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской

Сотрудник полиции обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений во время задержания

ФОТО: Pixabay

По окончании досудебного расследования Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру уголовное дело в отношении сотрудника Курземского регионального управления Государственной полиции, который во время задержания нанес человеку серьезные телесные повреждения, сообщили агентству LETA в IDB.

Инцидент произошел в Салдусском крае, когда после неповиновения требованию полиции остановить автомобиль и долгого преследования водитель авто был наконец задержан. Во время задержания водитель транспортного средства получил серьезные травмы, в причинении которых подозревается сотрудник Госполиции.

Руководитель IDB Валтерс Мурниекс признает, что

до сих пор значительную часть находящихся на расследовании IDB уголовных процессов составляют совершенные госслужащими преступления, связанные с превышением служебных полномочий и насилием.

"В прошлом году IDB возбудило 45 уголовных дел о возможных насильственных действиях со стороны государственных должностных лиц, и в 2020 году эта тенденция существенно не изменилась. Насильственные действия, совершенные госслужащими во время исполнения служебных обязанностей, могут иметь разные причины, и мы настоятельно призываем соответствующие государственные органы уделять особое внимание не только постоянному совершенствованию систем внутреннего контроля, но и эмоциональному состоянию своих сотрудников, а также снижению уровня стресса ", - подчеркнул Мурниекс.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ