Сотрудник полиции обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений во время задержания

Инцидент произошел в Салдусском крае, когда после неповиновения требованию полиции остановить автомобиль и долгого преследования водитель авто был наконец задержан. Во время задержания водитель транспортного средства получил серьезные травмы, в причинении которых подозревается сотрудник Госполиции.

"В прошлом году IDB возбудило 45 уголовных дел о возможных насильственных действиях со стороны государственных должностных лиц, и в 2020 году эта тенденция существенно не изменилась. Насильственные действия, совершенные госслужащими во время исполнения служебных обязанностей, могут иметь разные причины, и мы настоятельно призываем соответствующие государственные органы уделять особое внимание не только постоянному совершенствованию систем внутреннего контроля, но и эмоциональному состоянию своих сотрудников, а также снижению уровня стресса ", - подчеркнул Мурниекс.