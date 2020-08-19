Скончался раненый во время протестов в Бресте мужчина. У него было огнестрельное ранение

В Минске в военном госпитале умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, которого во время протестов 11 августа в Бресте ранили силовики, сообщили порталу Tut.by родственники погибшего.
Шутов получил огнестрельное ранение в голову. Сначала его доставили больнице Бреста, а потом на вертолете перевезли в Минск.
Как указала дочь Шутова Людмила, семья после 11 августа два дня не знала, где находится Геннадий. У отца была "огнестрельная травма, повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не давали никакого прогноза".
Напомним, после разгона акций протеста в Бресте с 9 по 11 августа в различными ранениями в больницы обратились около 100 человек.
До этого протесты в Беларуси унесли две человеческие жизни - 10 августа на улице Притыцкого в Минске погиб Александр Тарайковский, а на днях в Гомеле похоронили 25-летнего Александра Вихора - он погиб 11 августа.
Галерея: Протесты в Беларуси
В госпитале умер мужчина из Бреста, в которого силовики выстрелили на протестах. Ему было 43 года.https://t.co/lm1tBuCLtM pic.twitter.com/Fn5TVA4x9U— TUT.BY (@tutby) August 19, 2020