Скончался раненый во время протестов в Бресте мужчина. У него было огнестрельное ранение

Шутов получил огнестрельное ранение в голову. Сначала его доставили больнице Бреста, а потом на вертолете перевезли в Минск.

Как указала дочь Шутова Людмила, семья после 11 августа два дня не знала, где находится Геннадий. У отца была "огнестрельная травма, повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не давали никакого прогноза".

Напомним, после разгона акций протеста в Бресте с 9 по 11 августа в различными ранениями в больницы обратились около 100 человек.

До этого протесты в Беларуси унесли две человеческие жизни - 10 августа на улице Притыцкого в Минске погиб Александр Тарайковский, а на днях в Гомеле похоронили 25-летнего Александра Вихора - он погиб 11 августа.

Галерея: Протесты в Беларуси