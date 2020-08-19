Более 200 спортсменов из Беларуси готовы отказаться выступать за сборную

Сообщается, что более 200 спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти.

Подписавшиеся спортсмены категорически осудили многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Кроме того, подписавшиеся спортсмены потребовали признать президентские выборы недействительными и провести повторные выборы в соответствии со всеми международными стандартами, освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций, реабилитировать всех политических заключённых, а также наказать сотрудников правоохранительных органов, виновных в избиении и издевательствах над людьми.

"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты", - говорится в письме.

Письмо уже подписались 202 человека, среди которых серебряный призёр Олимпиады легкоатлет Андрей Кравченко, серебряная призёрка Олимпиады-2021 гимнастка Наталия Лещик, чемпион мира по самбо Дмитрий Базылев, чемпионка Европы по лёгкой атлетике Эльвира Герман, чемпионка мира по лёгкой атлетике Марина Арзамасова и многие другие.