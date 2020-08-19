"Шнурок зацепился за педаль газа". В Риге столкнулись две легковушки

"Я ехал, впереди был красный. Начал тормозить, но шнурок ботинка зацепился за педаль газа. Вышло так, что нажал две педали одновременно. Я снял ногу с педали, а машина еще ехала вперед. В результате так получилось, что мы столкнулись. Запутался в педалях", - рассказал водитель BMW.