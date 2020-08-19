"Шнурок зацепился за педаль газа". В Риге столкнулись две легковушки

Во вторник, 18 августа, на улице Кр.Валдемара в Риге столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей не сумел остановиться на перекрестке, так как в педалях запутались шнурки от ботинок, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Авария произошла на перекрестке с улицей Зирню. Пострадали машины марки BMW и SAAB. Скорее всего, виновным будет признан молодой человек, управлявший "немцем", так как он сам признал, что не пропустил SAAB, который пересекал перекресток на зеленый свет светофора.
"Я ехал, впереди был красный. Начал тормозить, но шнурок ботинка зацепился за педаль газа. Вышло так, что нажал две педали одновременно. Я снял ногу с педали, а машина еще ехала вперед. В результате так получилось, что мы столкнулись. Запутался в педалях", - рассказал водитель BMW.
Службу неотложной медицинской помощи вызвал кто-то из свидетелей, однако врачи только осмотрели пострадавших, так как от госпитализации они отказались. Машины же покинули перекресток с помощью эвакуатора.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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