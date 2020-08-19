География новых случаев Covid-19: Лиепая, Елгава и Огрский край

Таким образом, в Огрском крае число заболевших выросло до девяти человек, но в Лиепае и Елгаве оно по-прежнему не превышает рубеж в пять случаев.

Один из зарегистрированных в вторник случаев - у пациента в возрастной категории от 20 до 29 лет, один - в категории от 30 до 39 лет, а еще один - от 50 до 59 лет.

Всего Covid-19 зарегистрирован в 46 самоуправлениях Латвии, наибольшее число заболевших - 78 - в Риге.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии проведено 2163 теста на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания.

По данным SPKC, инфицированные вернулись из Ирландии, Украины и США.

С начала пандемии в Латвии сделан 230 921 тест на Covid-19, выявлено 1326 инфицированных. 1093 человека (82,4%) выздоровели, 33 человека (2,48%) скончались.

За прошедшие сутки не было госпитализировано ни одного пациента с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.