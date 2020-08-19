Ср, 19.08.2020
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Фото ⟩ Выставка "Парад томатов 2020" в Латвийском музее природы

ФОТО: Zane Bitere / LETA

С 19 по 23 августа в Латвийском музее природы можно посетить выставку "Парад томатов 2020", на которой представлено более  400 сортов томатов. 

Селекционеры каждый год показывают новые и всегда необычные сорта томатов, удивляющие как своими размерами, формой и окраской, так и вкусовыми качествами. 

На выставке будет возможность увидеть как новые сорта селекционеров Латвии, так и уже хорошо известные в мире и заслужившие признание сорта томатов, которые выращивают в своих огородах местные коллекционеры. 

Галерея: Выставка "Парад томатов 2020" в Латвийском музее природы 

В этой многообразной палитре красок и разнообразии внешнего вида каждый сможет найти и приобрести себе по вкусу семена соответствующих сортов и на следующий год вырастить томаты у себя в огороде. 

В выставке принимают участие члены клуба энтузиастов "Томат" из различных краев Латвии: Валдис Пулиньш, Наталия Зелтиня, Линда Гротупе, Дарья Юревич, Людмила Кодзасова, Яниc Андерсонс, а также многолетние партнеры - крестьянское хозяйство Neslinko, коллекционеры которого предлагают ознакомиться с уже известными и полюбившимися сортами томатов. 

Как обычно, во время выставки каждый интересующийся сможет приобрести или заказать семена томатов, которые зарегистрированы в регистре Национальной службы защиты растений, и получить консультациии от ведущих производителей томатов. 

Время работы выставки:

  • 19.08. 10:00-17:00
  • 20.08. 10:00-17:00
  • 21.08. 10:00-17:00
  • 22.08. 11:00-17:00
  • 23.08. 11:00-17:00

Цена:

  • взрослым - 2,20 €
  • пенсионерам и студентам - 1,80 €*
  • школьникам - 1,00 €*

* предъявив удостоверение

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