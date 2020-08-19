Фото ⟩ Выставка "Парад томатов 2020" в Латвийском музее природы

С 19 по 23 августа в Латвийском музее природы можно посетить выставку "Парад томатов 2020", на которой представлено более 400 сортов томатов.
Селекционеры каждый год показывают новые и всегда необычные сорта томатов, удивляющие как своими размерами, формой и окраской, так и вкусовыми качествами.
На выставке будет возможность увидеть как новые сорта селекционеров Латвии, так и уже хорошо известные в мире и заслужившие признание сорта томатов, которые выращивают в своих огородах местные коллекционеры.
Галерея: Выставка "Парад томатов 2020" в Латвийском музее природы
В этой многообразной палитре красок и разнообразии внешнего вида каждый сможет найти и приобрести себе по вкусу семена соответствующих сортов и на следующий год вырастить томаты у себя в огороде.
В выставке принимают участие члены клуба энтузиастов "Томат" из различных краев Латвии: Валдис Пулиньш, Наталия Зелтиня, Линда Гротупе, Дарья Юревич, Людмила Кодзасова, Яниc Андерсонс, а также многолетние партнеры - крестьянское хозяйство Neslinko, коллекционеры которого предлагают ознакомиться с уже известными и полюбившимися сортами томатов.
Как обычно, во время выставки каждый интересующийся сможет приобрести или заказать семена томатов, которые зарегистрированы в регистре Национальной службы защиты растений, и получить консультациии от ведущих производителей томатов.
Время работы выставки:
- 19.08. 10:00-17:00
- 20.08. 10:00-17:00
- 21.08. 10:00-17:00
- 22.08. 11:00-17:00
- 23.08. 11:00-17:00
Цена:
- взрослым - 2,20 €
- пенсионерам и студентам - 1,80 €*
- школьникам - 1,00 €*
* предъявив удостоверение
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