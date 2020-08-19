Фото ⟩ Выставка "Парад томатов 2020" в Латвийском музее природы

Селекционеры каждый год показывают новые и всегда необычные сорта томатов, удивляющие как своими размерами, формой и окраской, так и вкусовыми качествами.

На выставке будет возможность увидеть как новые сорта селекционеров Латвии, так и уже хорошо известные в мире и заслужившие признание сорта томатов, которые выращивают в своих огородах местные коллекционеры.

Галерея: Выставка "Парад томатов 2020" в Латвийском музее природы

В этой многообразной палитре красок и разнообразии внешнего вида каждый сможет найти и приобрести себе по вкусу семена соответствующих сортов и на следующий год вырастить томаты у себя в огороде.

В выставке принимают участие члены клуба энтузиастов "Томат" из различных краев Латвии: Валдис Пулиньш, Наталия Зелтиня, Линда Гротупе, Дарья Юревич, Людмила Кодзасова, Яниc Андерсонс, а также многолетние партнеры - крестьянское хозяйство Neslinko, коллекционеры которого предлагают ознакомиться с уже известными и полюбившимися сортами томатов.

Как обычно, во время выставки каждый интересующийся сможет приобрести или заказать семена томатов, которые зарегистрированы в регистре Национальной службы защиты растений, и получить консультациии от ведущих производителей томатов.

Время работы выставки: 19.08. 10:00-17:00

20.08. 10:00-17:00

21.08. 10:00-17:00

22.08. 11:00-17:00

23.08. 11:00-17:00 Цена: взрослым - 2,20 €

пенсионерам и студентам - 1,80 €*

школьникам - 1,00 €* * предъявив удостоверение