Реальный уровень безработицы в Латвии приблизился к 9%

ЦСУ сообщает, что по сравнению с июлем прошлого года уровень фактической и зарегистрированной безработицы вырос на 2,6 процентных пункта.

В июле 2020 года в Латвии насчитывалось 86,6 тыс. безработных, что на 1,7 тыс. больше, чем в июне, и на 25,5 тыс. больше, чем в июле прошлого года. За последние пять месяцев количество безработных увеличилось на 15 тыс. человек.