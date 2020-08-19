Реальный уровень безработицы в Латвии приблизился к 9%

Уровень фактической безработицы в июле этого года составил 8,9%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в июне, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Согласно данным Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы в июле не изменился и составил 8,6%.
ЦСУ сообщает, что по сравнению с июлем прошлого года уровень фактической и зарегистрированной безработицы вырос на 2,6 процентных пункта.
В июле 2020 года в Латвии насчитывалось 86,6 тыс. безработных, что на 1,7 тыс. больше, чем в июне, и на 25,5 тыс. больше, чем в июле прошлого года. За последние пять месяцев количество безработных увеличилось на 15 тыс. человек.
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