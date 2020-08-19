ЕС вводит санкции против белорусских чиновников

В среду, 19 августа, лидеры стран ЕС проводят экстренное заседание по событиям в Беларуси. Итоги выборов Брюссель не признал. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введет санкции против ответственных за фальсификацию выборов, насилие и репрессии в Беларуси.
Reuters передает, что Евросоюз изучит возможность включить в санкционный список и самого Лукашенко.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием заявил, что у Александра Лукашенко "не хватает демократической легитимности".
Также Боррель заявил, что лидеры ЕС на саммите намерены "осудить и не признать режим Лукашенко".
"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", - прокомментировал президент Европарламента Давид Сассоли.
Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская записала англоязычное обращение к Совету Европы, в котором призвала страны ЕС не признавать результаты президентских выборов в Беларуси.
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