ЕС вводит санкции против белорусских чиновников

Reuters передает, что Евросоюз изучит возможность включить в санкционный список и самого Лукашенко.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием заявил, что у Александра Лукашенко "не хватает демократической легитимности".

Также Боррель заявил, что лидеры ЕС на саммите намерены "осудить и не признать режим Лукашенко".

"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", - прокомментировал президент Европарламента Давид Сассоли.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская записала англоязычное обращение к Совету Европы, в котором призвала страны ЕС не признавать результаты президентских выборов в Беларуси.