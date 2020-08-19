Образование и Covid-19. Что будет, если ребенок пришел в школу с температурой?

Особой пользы от бесконтактных термометров и инфракрасных камер, возможно, нет, поэтому школам нужно подумать, необходима ли установка такого оборудования, сказала на организованной Министерством образования и науки конференции перед началом нового учебного года замдиректора по вопросам развития и эпидемиологической безопасности Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илона Лискова.
Перед тем как вводить измерение температуры в школах, нужно понимать, какими будут дальнейшие действия в случае, если у ребенка повышенная температура. Если он сам пришел в школу, учебное заведение не имеет права оставить его за дверью - таких учеников следует размещать в отдельном помещении и связаться с родителями, сказала представитель SPKC.
Также Лискова отметила, что бесконтактные термометры могут ошибаться, и, если прибор показал повышенную температуру, ее нужно измерить еще раз, а затем действовать согласно разработанному порядку.
По данным SPKC, у 83,7% болевших Covid-19 детей были симптомы, а у 16,3% они отсутствовали.
"В этих 16% случаев трудно среагировать оперативно, потому что нет никаких признаков заболевания. При таком раскладе количество заболевших в коллективе может быть большим", - сказала эксперт.
Лискова призвала руководителей школ и представителей самоуправлений в случае вопросов и неясностей обращаться в SPKC, который даст все необходимые разъяснения и консультации.
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