Образование и Covid-19. Что будет, если ребенок пришел в школу с температурой?

Перед тем как вводить измерение температуры в школах, нужно понимать, какими будут дальнейшие действия в случае, если у ребенка повышенная температура. Если он сам пришел в школу, учебное заведение не имеет права оставить его за дверью - таких учеников следует размещать в отдельном помещении и связаться с родителями, сказала представитель SPKC.

Также Лискова отметила, что бесконтактные термометры могут ошибаться, и, если прибор показал повышенную температуру, ее нужно измерить еще раз, а затем действовать согласно разработанному порядку.

По данным SPKC, у 83,7% болевших Covid-19 детей были симптомы, а у 16,3% они отсутствовали.

"В этих 16% случаев трудно среагировать оперативно, потому что нет никаких признаков заболевания. При таком раскладе количество заболевших в коллективе может быть большим", - сказала эксперт.

Лискова призвала руководителей школ и представителей самоуправлений в случае вопросов и неясностей обращаться в SPKC, который даст все необходимые разъяснения и консультации.