Ср, 19.08.2020
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SPKC просит отозваться всех пассажиров автобуса Рига - Лиепая

Люди на Рижском автовокзале

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во время проведения эпидемиологического расследования Центр контроля и профилактики заболеваний установил, что пассажир, у которого был подтвержден Covid-19, 14 августа этого года передвигался на автобусе Рига - Лиепая, который выехал из Риги в 15:25 (номер рейса 7937).

Всем пассажирам, которые передвигались на этом автобусе, нужно связаться с SPKC по телефону 67271738, чтобы оценить риски инфицирования. 

Если наблюдаются симптомы заболевания, необходимо связаться с семейным врачом и сдать анализы на Covid-19.

В центре напоминают, что каждый может сдать оплаченный государством тест на Covid-19 даже в случае, если нет симптомов заболевания. Предварительно необходимо записаться по номеру телефона 8303.

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