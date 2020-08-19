SPKC просит отозваться всех пассажиров автобуса Рига - Лиепая

Во время проведения эпидемиологического расследования Центр контроля и профилактики заболеваний установил, что пассажир, у которого был подтвержден Covid-19, 14 августа этого года передвигался на автобусе Рига - Лиепая, который выехал из Риги в 15:25 (номер рейса 7937).