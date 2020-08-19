Ср, 19.08.2020
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"Она просила передать жителям Латвии спасибо". Ринкевич созвонился с Тихановской

ФОТО: AFP/SCANPIX

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич созвонился со Светланой Тихановской, которая в настоящее время находится в Литве. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"В телефонном разговоре я подтвердил, что Латвия поддерживает белорусский народ, требования освободить политзаключенных и проведение новых демократических выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей", - написал Ринкевич.

"Она просила передать большое спасибо народу Латвии за поддержку", - добавил он. 

Напомним, ранее сообщалось, что после давления со стороны белорусских властей кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. Перед этим Тихановская отказалась признать победу на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко, объявила себя победителем выборов и призвала Лукашенко передать власть. 

В среду, 19 июня, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Светлана Тихановская сдала тесты на Covid-19, чувствует себя хорошо, "принимает на себя ответственность в качестве национального лидера, который будет поднимать и призывать подниматься свой народ". 

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