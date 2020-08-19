"Она просила передать жителям Латвии спасибо". Ринкевич созвонился с Тихановской

"В телефонном разговоре я подтвердил, что Латвия поддерживает белорусский народ, требования освободить политзаключенных и проведение новых демократических выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей", - написал Ринкевич.

"Она просила передать большое спасибо народу Латвии за поддержку", - добавил он.

Telefona sarunā ar Svetlanu Tihanovsku apliecināju Latvijas atbalstu baltkrievu tautai, prasībai atbrīvot politieslodzītos un jaunu brīvu un demokrātisku vēlēšanu sarīkošanai starptautisko novērotāju klātbūtnē. Viņa lūdza nodot lielu paldies Latvijas tautai par atbalstu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 19, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что после давления со стороны белорусских властей кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. Перед этим Тихановская отказалась признать победу на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко, объявила себя победителем выборов и призвала Лукашенко передать власть.

В среду, 19 июня, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Светлана Тихановская сдала тесты на Covid-19, чувствует себя хорошо, "принимает на себя ответственность в качестве национального лидера, который будет поднимать и призывать подниматься свой народ".