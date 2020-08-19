Фото ⟩ Вкусные блюда во имя благой цели. В Риге прошла бургерная вечеринка

В среду, 19 августа, у реабилитационного центра POGA прошла ежегодная благотворительная бургерная вечеринка. С 15 до 20 часов посетители могли отведать вкусные бургеры, которые для них приготовил кулинарный блогер и организатор мероприятий Pipars, принять участие в различных мероприятиях и послушать концерт. Смотрите, как это было!