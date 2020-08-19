Ср, 19.08.2020
Я не очень привыкла к дому, для меня на самом деле все равно, где дом. Я даже в поезде могу себя чувствовать как дома. Лайма Вайкуле

Фото ⟩ Вкусные блюда во имя благой цели. В Риге прошла бургерная вечеринка

Бургерная вечеринка

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В среду, 19 августа, у реабилитационного центра POGA прошла ежегодная благотворительная бургерная вечеринка. С 15 до 20 часов посетители могли отведать вкусные бургеры, которые для них приготовил кулинарный блогер и организатор мероприятий Pipars, принять участие в различных мероприятиях и послушать концерт. Смотрите, как это было!

Галерея: Благотворительная бургерная вечеринка

Цель бургерной вечеринки - привлечь внимание к детям с особыми потребностями, подарить их семьям прекрасный праздник и встретиться с меценатами и детьми, которым эта помощь необходима. 

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