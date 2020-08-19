Избирателей на выборах Рижской думы просят пользоваться средствами, прикрывающими нос и рот

В то же время CVK указывает, что в случае, если эпидемическая ситуация из-за Covid-19 в стране существенно ухудшится, после консультаций с Центром профилактики и контроля заболеваний и другими органами меры безопасности могут быть усилены и может быть введено обязательное требование прикрывать нос и рот.