Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства Беларуси

Как сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу президента, Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства.

В правительстве свои посты также сохранили:

глава МВД Юрий Караев;

глава Минздрава Владимир Караник;

руководитель Мининформа Игорь Луцкий.

Назначение состава нового правительства после президентских выборов предусмотрено Конституцией Белоруссии.