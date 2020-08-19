Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства Беларуси

Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии.
Как сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу президента, Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства.
В правительстве свои посты также сохранили:
- глава МВД Юрий Караев;
- глава Минздрава Владимир Караник;
- руководитель Мининформа Игорь Луцкий.
Назначение состава нового правительства после президентских выборов предусмотрено Конституцией Белоруссии.
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