"Перестает для меня существовать": первое интервью Прилучного после развода о работе и принципах

В новой картине "Тень звезды" Прилучный играет рэпера. Он даже сам исполняет заглавный саунтрек. Известно, что автором песен к фильму является рэп-иполнитель Нигатив.

Сам Павел указал, что он очень старался быть максимально правдоподобным на экране, избегать клише и карикатурного изображения. Актеру кажется, что ему это удалось.

Речь зашла о том, что для Прилучного стало самым большим врагом.

"Принципы. Я очень часто и много получаю за свои приницпы. За то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать навсегда", - отметил актер.

Павел объяснил, что этот принцип касается и его близких.

"И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и даже с моими близкими. Я очень многих из-за этого принципа потерял", - резюмирует он.

Напомним, СМИ активно обсуждают предполагаемый роман Павла с актрисой Мирославой Карпович. Но никто из них не подтверждает и не опровергает эти отношения.

Видео: Павел Прилучный - "Дай мне сил" (OST "Тень звезды")