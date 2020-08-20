"Перестает для меня существовать": первое интервью Прилучного после развода о работе и принципах

15 июня российский актер Павел Прилучный официально развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Долгое время мужчина избегал бесед с представителями СМИ, но в преддверии выхода фильма "Тень звезды" актер дал большое интервью изданию "7 Дней".
В новой картине "Тень звезды" Прилучный играет рэпера. Он даже сам исполняет заглавный саунтрек. Известно, что автором песен к фильму является рэп-иполнитель Нигатив.
Сам Павел указал, что он очень старался быть максимально правдоподобным на экране, избегать клише и карикатурного изображения. Актеру кажется, что ему это удалось.
Речь зашла о том, что для Прилучного стало самым большим врагом.
"Принципы. Я очень часто и много получаю за свои приницпы. За то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать навсегда", - отметил актер.
Павел объяснил, что этот принцип касается и его близких.
"И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и даже с моими близкими. Я очень многих из-за этого принципа потерял", - резюмирует он.
Напомним, СМИ активно обсуждают предполагаемый роман Павла с актрисой Мирославой Карпович. Но никто из них не подтверждает и не опровергает эти отношения.
Видео: Павел Прилучный - "Дай мне сил" (OST "Тень звезды")
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