Евросоюз выделит 53 млн евро для поддержки белорусского народа

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС заявила, что Евросоюз готов выделить 53 миллиона евро для поддержки Беларуси, из них один миллион пойдет на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.