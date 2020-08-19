Евросоюз выделит 53 млн евро для поддержки белорусского народа

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС заявила, что Евросоюз готов выделить 53 миллиона евро для поддержки Беларуси, из них один миллион пойдет на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.
Деньги планируют выделить гражданскому обществу Беларуси и уязвимым группам людей.
19 августа прошел саммит глав стран-участниц ЕС, посвященный Беларуси. Участники саммита не признали результаты выборов президента Беларуси и решили ввести санкции в отношении белорусских чиновников за силовой разгон участников акций протеста.
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