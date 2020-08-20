Навального госпитализировали с отравлением. Он в реанимации

Самолет из Москвы в Томск, на котором летел Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления политика. Об этом сообщило "Эхо Москвы" со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.
"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала она.
Позже она добавила, что политик находится в реанимации.
"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - отметила Ярмыш.
Житель Томска Павел Лебедев, летевший в одном самолете с Навальным, опубликовал видео, где слышны мужские крики.
Спустя некоторое время пресс-секретарь Навального написала в микроблоге Twitter, что политик по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В Минздраве Омской области также подтвердили, что Навальный находится в реанимации, пишет "Медуза" со ссылкой на издание "НГС.Омск".
По его данным, политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ.
"Медуза" со ссылкой на "Тайгу.инфо" добавляет, что Навальный несколько дней находился в регионах Сибири - сначала он приехал в Новосибирск, где, вероятно, собирал материал для нового расследования, а затем политик отправился в Томск.
В прошлом об отравлениях заявляли многие российские оппозиционеры. В апреле прошлого года в Уфе был госпитализирован и введен в искусственную кому писатель и журналист Дмитрий Быков. Позже он заявил, что его отравили, напоминает Русская служба BBC.
"Я думаю, что это наверняка связано с очередным выборным циклом", - заявила пресс-секретарь Навального в эфире "Эха Москвы". "Год назад его отравили в спецприемнике. Мы все это помним. Я уверена, сейчас повторилось то же самое", - добавила Ярмыш.
Тем временем министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем микроблоге Twitter пожелал политику скорейшего выздоровления.
Желаю скорейшего выздоровления Алексею @navalny!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 20, 2020
Юрист Фонда по борьбе с коррупцией Вячеслав Гимади сообщил, что попросит Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля, которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии.
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