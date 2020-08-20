В Швеции - самый высокий уровень смертности за последние 150 лет

В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51 405 человек - это наивысший уровень смертей в стране за первую половину года, начиная с 1869 года, когда умерли 55 431 человек.

В 2020 за первые полгода умерли 25 563 женщины и 25 842 мужчины, что на 4633 человек больше, чем в 2015–2019 годах, когда умерло в среднем 46 772 человека.

"Избыточная смертность за первое полугодие составила 10%. Избыточный коэффициент смертности мужчин составил 13%, или 3035 смертей, а женщин – 7%, или 1597 смертей", - отмечается в отчете Статистического управления.

К концу июня пандемия Covid-19 унесла жизни около 4500 шведов, что пропорционально намного выше, чем в остальных странах Северной Европы.

Швецию широко критиковали за отказ ввести строгие карантинные меры для ограничения распространения нового коронавируса. Общее число жертв Covid-19 на данный момент превысило 5800 человек.

Галерея: Как Швеция уживается с Covid-19