В Швеции - самый высокий уровень смертности за последние 150 лет

В Швеции в первой половине 2020 года зафиксировали самый высокий показатель смертности за последние 150 лет. Об этом в среду, 19 августа, сообщило Статистическое управление страны.
В первой половине 2020 года в Швеции умерли 51 405 человек - это наивысший уровень смертей в стране за первую половину года, начиная с 1869 года, когда умерли 55 431 человек.
В 2020 за первые полгода умерли 25 563 женщины и 25 842 мужчины, что на 4633 человек больше, чем в 2015–2019 годах, когда умерло в среднем 46 772 человека.
"Избыточная смертность за первое полугодие составила 10%. Избыточный коэффициент смертности мужчин составил 13%, или 3035 смертей, а женщин – 7%, или 1597 смертей", - отмечается в отчете Статистического управления.
К концу июня пандемия Covid-19 унесла жизни около 4500 шведов, что пропорционально намного выше, чем в остальных странах Северной Европы.
Швецию широко критиковали за отказ ввести строгие карантинные меры для ограничения распространения нового коронавируса. Общее число жертв Covid-19 на данный момент превысило 5800 человек.
Галерея: Как Швеция уживается с Covid-19
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