Ринкевич высказался о санкциях ЕС и беженцах из Беларуси

Комментируя решение Литвы о введении национальных санкций для представителей официального режима Белоруссии, министр отметил, что Латвии в основном нужно сосредоточиться на списке санкций, разрабатываемом ЕС, так как они доказали свою эффективность.

Ринкевич отметил, что не видит оснований для отдельных санкций против представителей белорусских властей с латвийской стороны, хотя их и нельзя исключить.

Глава МИД напомнил, что на уровне ЕС не идет речи об экономических санкциях против Беларуси, потому что они скажутся на жителях страны. Вместо этого ожидаются индивидуальные санкции против конкретных белорусских чиновников.

По словам министра, Латвия ведет активную работу, чтобы получить полную информацию о происходящем в Беларуси. Также ведется интенсивная координация позиций с другими странами Балтии.

Ринкевич сообщил, что имеется определенный интерес гражданских активистов Беларуси к политическому убежищу в Латвии, но подробностей не назвал.