За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1997 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
С начала пандемии в Латвии сделано 232 918 тестов на Covid-19, выявлено 1327 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 - умерли.
За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся два инфицированных вирусом, у обоих заболевание средней тяжести.
Из стационаров выписаны 202 пациента.
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