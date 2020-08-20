Чт, 20.08.2020
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За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19

ФОТО: EPA/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1997 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

С начала пандемии в Латвии сделано 232 918 тестов на Covid-19, выявлено 1327 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 - умерли.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся два инфицированных вирусом, у обоих заболевание средней тяжести.

Из стационаров выписаны 202 пациента.

 

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