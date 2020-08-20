За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19

С начала пандемии в Латвии сделано 232 918 тестов на Covid-19, выявлено 1327 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 - умерли.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся два инфицированных вирусом, у обоих заболевание средней тяжести.

Из стационаров выписаны 202 пациента.