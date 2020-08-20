Остапенко примет участие в удачном для неё "Ролан Гаррос"

"Алёна пока в Латвии. Решение по поводу её участия в US Open будет принято ближе к началу турнира. На данный момент она планирует выступить в Риме, Страсбурге и на "Ролан Гаррос". Возможно, ещё будут какие-то изменения, но пока всерьёз рассматриваются эти три турнира", - в разговоре с агентством LETA заявил мененджер спортсменки Эдгар Буль.