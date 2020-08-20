Чт, 20.08.2020
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Остапенко примет участие в удачном для неё "Ролан Гаррос"

Алёна Остапенко

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко планирует принять участие в турнирах в Риме, Страсбурге и Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает LETA.

В середине июля Остапенко выражала сомнения на счёт своего участия в Открытом чемпионате США по теннису. В начале августа организаторы US Open сообщили, что Остапенко всё-таки примет участие в турнире, но у теннисисток есть возможность отозвать своё участие. К слову, многие топовые теннисистки воспользовались этой возможностью.

"Алёна пока в Латвии. Решение по поводу её участия в US Open будет принято ближе к началу турнира. На данный момент она планирует выступить в Риме, Страсбурге и на "Ролан Гаррос". Возможно, ещё будут какие-то изменения, но пока всерьёз рассматриваются эти три турнира", - в разговоре с агентством LETA заявил мененджер спортсменки Эдгар Буль.

US Open-2020 должен пройти с 31 августа по 7 сентября в Нью-Йорке, а турнир в Риме начнётся неделю спустя. Затем через неделю запланирован турнир в Страсбурге, а 28 сентября начнётся "Ролан Гаррос".

Напомним, в 2017 году Алёна Остапенко сенсационно стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

В этом сезоне Остапенко провела шесть матчей, в которых одержала три победы. После возобновления сезона Остапенко ещё не провела ни одного официального матча.

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