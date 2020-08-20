Тревожная статистика: в Литве - 32 новых случая Covid-19, в Эстонии - 20

Эстония

Согласно данным Регистра населения, 5 положительных результатов теста были получены в Харьюском уезде (4 в Таллинне) и 2 в Тартуском уезде (все в Тарту), 12 в Ида-Вирумаа. Один инфицированный, по данным Регистра населения, не имеет места жительства.

Один из инфицированных Харьюмаа заразился из-за связей с Чехией, обстоятельства заражения в остальных 4 случаях еще выясняются. По состоянию на утро, в общей сложности 185 человек находятся под активным наблюдением Департамента здравоохранения Северного региона.

Выявленные случаи в Тартуском уезде связаны с вступлением в контакт с инфицированным человеком. По состоянию на сегодняшнее утро, в Тартуском уезде 4 активных очага: вспышка в семье - 5 пациентов, начавшаяся с соревнований по плаванию в Aura, вспышка в Vabank с 37 инфицированными, вспышка в Naiiv с 21 инфицированным человеком и вспышка в Shooters с 19 инфицированными. 210 человек находятся под активным наблюдением Южного регионального управления.

Все 12 случаев в Ида-Вирумаа связаны с баром Jõhvi Kelder. Из них 8 посетителей бара, 3 члена их семей и 2 человека сотрудников заведения. Всего в очаге сейчас 13 человек. 142 человека находятся под активным наблюдением Восточного регионального управления.

Литва

За минувшие сутки в Литве подверждено 32 новых случая коронавируса и один смертельный исход, общее количество случаев выросло до 2528, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент коронавирусом больны 686 человек, 1747 человек выздоровели.

В изоляции находится 120 человек.

От коронавируса скончались 82 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3146 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.

За минувшие сутки проведено 4973 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 594 478.