Postimees в Минске ⟩ Протестующие на МАЗе требуют положить конец насилию

Видео: Интервью с протестующими на белорусском заводе МАЗ

В Беларуси продолжаются протесты и забастовки, связанные с фальсификацией президентских выборов 9 августа.

"Я считаю, что нет места насилию в этой прекрасной стране. Это такой прекрасный народ. Я знаю белорусов с самой лучшей стороны. Я счастлива и горда за белорусский народ, что он сейчас един, как один целый организм", - сказала Postimees уроженка Казахстана Кумилька, которая учится в Минске и в то же время работает на заводе МАЗ.

Народ собрался перед автозаводом МАЗ. ФОТО: Postimees.ee

Вышедший с завода рабочий Станислав сказал Postimees, что далеко не все рабочие массово вышли бастовать. По его словам, бастуют около десяти человек из всего его цеха.

Участник акции протеста Александр рассказал, что сам не работает на заводе, а сюда пришел протестовать против насилия, ради молодежи и будущего.

С начала протестов в Беларуси сообщалось о задержании более 7000 протестующих, многие из них после освобождения рассказывали о жестоком обращении. В ходе протестов погибли минимум три человека.

Сторонник протестов. ФОТО: Postimees

Татьяна, проработавшая на заводе 20 лет, говорит, что бастовать в сложившихся условиях очень сложно. "Очень тяжело, потому что руководство немножко давит. Не скажу, что все, но мы как будто между двух огней. Хотим сейчас оформить определенные документы, тогда будет немножко легче. Хотелось бы какую-то помощь юристов нашему предприятию, потому что мы не владеем информацией каким образом это все оформлять", - сказала она Postimees.

Люди, пришедшие поддержать работников МАЗ. ФОТО: Postimees.ee

В то же время часть работников МАЗ считают, что уходить с работы, чтобы решить политические вопросы, неправильно. "Забастовка - это решение трудовых вопросов. А решение политических вопросов всегда делается за пределами предприятия", - сказала Postimees работающая на заводе Елена.