ВИДЕО ⟩ Игрок НХЛ получил удар в голову коньком в матче Кубка Стэнли

В пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли между "Ванкувер Кэнакс" и "Сент-Луис Блюз" произошёл неприятный инцидент, в ходе которого пострадал защитник "Ванкувера" Александр Элер.
В конце второго периода швед вступил в борьбу с нападающим "Сент-Луиса" Джорданом Киру, который потерял равновесие и высоко поднял ногу. В результате удар пришёлся в область уха и у Эдлера началось кровотечение.
После этого защитник, зажимая рану рукой, покинул лёд и больше на площадку не возвращался.
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Ванкувера". Канадцы повели в серии - 3:2.
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