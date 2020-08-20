ВИДЕО ⟩ Игрок НХЛ получил удар в голову коньком в матче Кубка Стэнли

В конце второго периода швед вступил в борьбу с нападающим "Сент-Луиса" Джорданом Киру, который потерял равновесие и высоко поднял ногу. В результате удар пришёлся в область уха и у Эдлера началось кровотечение.

После этого защитник, зажимая рану рукой, покинул лёд и больше на площадку не возвращался.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Ванкувера". Канадцы повели в серии - 3:2.