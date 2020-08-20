"Будущего здесь не вижу!". Олимпийский чемпион Кафельников решил покинуть Россию

46-летний Кафельников написал, что не видит будущего в России, поэтому решил оформить вид на жительство в Европе. Часть подписчиков поддержала Евгения, но многие написали также о том, что в Европе он никому не нужен.

Будущего здесь не вижу!Буду оформлять ВНЖ в Европе,там я нужнее🤷‍♂️. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 19, 2020

Кафельников известен своими оппозиционными взглядами, критикой в адрес действующей российской власти и президента Владимира Путина в частности. Несколько раз экс-теннисист участвовал в акциях оппозиции, в том числе и несогласованных.

Евгений Кафельников - самый титулованный теннисист в истории России. На его счету две победы на турнирах "Большого шлема" (1996, 1999) в одиночном разряде, золотая медаль Олимпиады 2000 года в Сиднее и победа на Кубке Дэвиса (2002) в составе сборной России. Завершил профессиональную карьеру в 2003 году.