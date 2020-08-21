Юлия Винс - девушка со стальными мышцами и лицом куклы Барби
В свои 24 года Юлия Винс известна не только в России, но и за её пределами. На Instagram девушки сегодня подписано более одного миллиона человек и это число продолжает расти.
Поклонники часто называют Юлию куклой Барби, добавляя при этом - с телом Халка. На счету Юлии две победы на чемпионатах мира на Всемирном конгрессе по пауэрлифтингу, а также несколько рекордов.
"Р-Спорт" пишет, что Юлия начала ходить в спортзал в 15-летнем возрасте. Сначала это были обычные занятия на тренажёрах, но потом девушка сосредоточилась на пауэрлифтинге.
"Я хотела, чтобы моя жизнь стала другой. Поэтому я решила заниматься спортом. Чтобы улучшить своё здоровье, стать более уверенной в себе", - рассказала Винс в интервью британскому изданию Mirror Online.
Юлия весит 65 килограммов и делает присед со штангой весом 275 кг, жим лёжа 175 кг и становую тягу 205 кг. У девушки руки более 40 см в окружности. Девушка при этом заявляет, что не употребляет никакой вредной химии и никаких гормонов. Она полностью за ЗОЖ.
Кстати, жизнь девушки не ограничивается тасканием железа. Недавно Юлия открыла небольшую кофейню в Саратове, где сама же работает баристой.
Посетители кофейни с удовольствием общаются с баристой, делают с ней селфи и даже просят автографы. Ещё бы, вряд ли кому-то придёт в голову попросить у Юлии жалобную книгу.
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