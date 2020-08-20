Беларусь вышла на улицы. Выдержит ли экономика страны протесты и забастовки?

Что касается таких заводов, как МТЗ, МАЗ и БелАЗ, то складских запасов там достаточно, говорит Романчук. "Там месяц можно спокойно позволить себе бастовать без ущерба для выполнения договорных обязательств," - отмечает экономист.

Протесты рабочих вредят еще и имиджу власти, добавляет Катерина Борнукова. "Основой экономической политики всегда было сохранение занятости на этих госпредприятиях. И то, что эти люди сегодня выходят и высказывают недовольство, это очень яркий знак провала экономической и социальной политики президента", - говорит она.

Как отмечает Романчук, состояние многих заводов оставляет желать лучшего: "У промышленных предприятий более 40% выручки идет на обслуживание кредитов. В Мозырском НПЗ, например, более 60%. Гигантская закредитованность не дает никаких шансов на развитие".

В долгосрочном периоде забастовки могут привести к усугублению проблемы дефицита бюджета. "Соответственно, нужно будет сокращать инвестиционные и потребительские расходы", - говорит Романчук. Ситуация с бюджетом в стране и без этого непростая из-за предвыборного повышения зарплат и роста заимствований.

Как власти Беларуси пытались купить стабильность?

Власти Беларуси повышают зарплаты и пенсии перед каждыми выборами, говорит Романчук. "Все растет, чтобы люди проголосовали, как надо", - отмечает он.

Действительно, в 2018 и 2019 годах в Беларуси наблюдался необычайно высокий рост реальных располагаемых доходов населения - на 7,9 и 6,1%. Этот показатель учитывает доходы, которые остаются на руках людей после всех обязательных выплат, а также с корректировкой на инфляцию. В России в эти годы рост реальных располагаемых доходов был почти нулевым, а до этого несколько лет подряд они падали.

В июне 2020 года средняя зарплата белорусских работников, по данным Белстата, составила почти 1249 белорусских рубля - это более 37 тысяч российских рублей, или почти 507 долларов.

Статистика по доходам в Беларуси может не отражать полной картины, говорит Катерина Борнукова. Центр BEROC проводил опросы, которые не подтверждают официальные данные.

"Они [данные Белстата], например, могут плохо учитывать падение зарплат в малых и микропредприятиях, которые подают отчетность реже. Они плохо учитывают падение заработка у тех, кто потерял работу," - отмечает экономист.

Как говорит Романчук, в Беларуси есть большой разрыв между зарплатами и производительностью труда: "В первом полугодии номинальная заработная плата выросла почти на 13%, а производительность труда - минус 2%. И такая вот тенденция гигантского разрыва между этими двумя показателями сохраняется четыре года".

Когда производительность труда падает, а доходы населения растут, то конкурентоспособность экономики снижается. В долгосрочной перспективе такая страна начинает отставать от других.