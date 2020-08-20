Беларусь вышла на улицы. Выдержит ли экономика страны протесты и забастовки?

В Беларуси после выборов уже почти полторы недели ежедневно проходят акции протеста. Рабочие крупнейших предприятий выходят на забастовки, требуя отставки Александра Лукашенко, которого ЦИК объявил президентом страны. Параллельно ЕС собирается вводить новые санкции против Беларуси, такую возможность не исключают и США. Как политический кризис скажется на экономике страны?
За последние дни в Беларуси на протесты вышли сотрудники сразу нескольких крупных предприятий. Почти каждый день становится известно о новых забастовках и акциях протеста на белорусских заводах.
Сотрудники предприятий устраивают встречи с руководством, на которых зачитывают коллективные обращения. Рабочие требуют остановить насилие, отправить в отставку Александра Лукашенко и признать президентом Беларуси Светлану Тихановскую. Протестующие, как правило, жалуются на угрозы со стороны начальства и чиновников. Сам Лукашенко заявлял, что бастующих сотрудников нужно увольнять.
На некоторых заводах производство приостанавливалось. Например, рабочие "Беларуськалия" - одного из крупнейших в мире поставщиков калийных удобрений - полностью остановили добычу руды, сообщает TUT.BY. Работники компании, по данным издания, во вторник утверждали, что рудники не работают, руда не отгружается.
Руководство завода проводит переговоры о безопасной остановке производства. В среду, 19 августа, несколько сотен шахтеров завода собрались в центре Солигорска и публично обсуждали начало забастовки. Представители стачкома заявили, что под заявлением о начале забастовки подписались более 4 тысяч человек, передает TUT.BY. Однако неясно, работает ли сейчас завод и восстановлена ли добыча на шахтах.
Протестуют также рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). На предприятие 17 августа прилетел Лукашенко. Во время его выступления рабочие начали скандировать "Уходи". После паузы Лукашенко ответил: "Спасибо". Уже после выступления один из рабочих крикнул Лукашенко: "Застрелись, офицер!" После этого действующий президент подошел к группе мужчин. "Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один", - сказал Лукашенко, окруженный телохранителями.
Рабочих "Белорусского автомобильного завода" - производителя карьерных самосвалов - 17 августа заперли в цеху. Вместо того, чтобы работать, они начали маршировать по цеху и скандировать "Жыве Беларусь". Позже местные СМИ сообщали, что цеха открыли, а рабочие начали обсуждать забастовку.
Белорусский металлургический завод 17 августа на несколько часов остановил работу всех печей. СМИ сообщали противоречивую информацию о том, собираются ли бастовать рабочие завода. Пока официально забастовку они не объявляли.
Свои требования руководству выдвинули также рабочие НПЗ "Нафтан" и химзавода "Полимир" в Новополоцке. Как рассказал Би-би-си один из рабочих, производство на "Полимире" взрывоопасное, поэтому вряд ли его остановят, но варианты забастовок обсуждаются. О забастовке ранее объявляли и рабочие второго белорусского НПЗ, который находится в Мозыре.
Свой протест выражают рабочие других предприятий Беларуси, в том числе Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода, производителя автокомпонентов "Белкард", производителя холодильников "Атлант", производителя троллейбусов и трамваев "Белкоммунмаш", производителя удобрений "Гродно Азот", сахарных заводов, строительных компаний, химических заводов и других предприятий.
Многие работники заводов жалуются на давление со стороны руководства и угрозы увольнения, поэтому сообщений о готовящихся забастовках стало меньше. Однако угроза забастовок на крупнейших предприятиях страны сохраняется.
Как скажутся протесты на экономике страны?
Длительные протесты рабочих могут стать серьезным ударом по экономике Беларуси, считают экономисты.
На промышленность в стране приходится четверть ВВП, но от этой сферы зависят еще и крупные сопутствующие отрасли - в первую очередь, логистика и транспорт. Любые проблемы в промышленности неизбежно отразятся на секторе услуг, на который приходится 49% ВВП.
Две трети промышленности сконцентрированы в шести отраслях: продовольствие, нефтепереработка, химические продукты, металлургия, резиновые и пластмассовые изделия, машины и оборудование.
Снижение промышленного производства может привести к ухудшению и без того неважной экономической ситуации (как и весь мир, экономика Беларуси пострадала от коронавируса).
Промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. В этом плане критическими для страны являются протесты на "Беларуськалии", говорит академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова.
"Беларуськалий" - один из самых крупных генераторов валютной выручки в стране, и даже неделя простоя может привести к серьезной волатильности на валютном рынке, отмечает она. По данным Белстата, в 2019 году Беларусь экспортировала калийных удобрений на 2,78 млрд долларов.
Несмотря на остановку подачи руды, "Беларуськалий" продолжит какое-то время отгружать продукцию, считает президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. Производство на заводе не останавливалось, утверждает профсоюз завода. Но рабочие в эту среду вновь угрожают забастовкой.
Романчук добавляет, что если производство остановится на долгий срок, то потери будут: "Потери, в том числе связанные с невыполнением контрактов. Могут появиться конкуренты, которые эту нишу попытаются занять". Один из основных конкурентов "Беларуськалия" - российский "Уралкалий".
Крупными поставщиками валюты в страну являются также нефтеперерабатывающие заводы - Мозырский НПЗ и новополоцкий "Нафтан" (входят в госконцерн "Белнефтехим"). Беларусь покупала дешевую нефть в России, перерабатывала ее и продавала за рубеж нефтепродукты, получая валюту.
Однако в связи с налоговым маневром в России скидки для Беларуси постепенно исчезнут, и Минск будет покупать нефть по мировым ценам. Лукашенко пытался добиться от России компенсации налогового маневра, но Москва не пошла на уступки.
Уже сегодня НПЗ приносят меньше валюты, чем раньше, потому что в связи с коронавирусом снизился спрос на нефтепродукты, отмечает Борнукова.
В январе-мае 2020 года экспорт нефтепродуктов из Беларуси в количественном выражении уменьшился на 46% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В стоимостном выражении обвал получился еще больше - экспорт упал на 62% до 0,8 млрд долларов.
Экспорт белорусских нефтепродуктов снижался и в последние годы. Например, в 2016 году за рубеж было продано 16,9 млн тонн, а в 2019 году - только 10,5 млн тонн.
Что касается таких заводов, как МТЗ, МАЗ и БелАЗ, то складских запасов там достаточно, говорит Романчук. "Там месяц можно спокойно позволить себе бастовать без ущерба для выполнения договорных обязательств," - отмечает экономист.
Протесты рабочих вредят еще и имиджу власти, добавляет Катерина Борнукова. "Основой экономической политики всегда было сохранение занятости на этих госпредприятиях. И то, что эти люди сегодня выходят и высказывают недовольство, это очень яркий знак провала экономической и социальной политики президента", - говорит она.
Как отмечает Романчук, состояние многих заводов оставляет желать лучшего: "У промышленных предприятий более 40% выручки идет на обслуживание кредитов. В Мозырском НПЗ, например, более 60%. Гигантская закредитованность не дает никаких шансов на развитие".
В долгосрочном периоде забастовки могут привести к усугублению проблемы дефицита бюджета. "Соответственно, нужно будет сокращать инвестиционные и потребительские расходы", - говорит Романчук. Ситуация с бюджетом в стране и без этого непростая из-за предвыборного повышения зарплат и роста заимствований.
Как власти Беларуси пытались купить стабильность?
Власти Беларуси повышают зарплаты и пенсии перед каждыми выборами, говорит Романчук. "Все растет, чтобы люди проголосовали, как надо", - отмечает он.
Действительно, в 2018 и 2019 годах в Беларуси наблюдался необычайно высокий рост реальных располагаемых доходов населения - на 7,9 и 6,1%. Этот показатель учитывает доходы, которые остаются на руках людей после всех обязательных выплат, а также с корректировкой на инфляцию. В России в эти годы рост реальных располагаемых доходов был почти нулевым, а до этого несколько лет подряд они падали.
В июне 2020 года средняя зарплата белорусских работников, по данным Белстата, составила почти 1249 белорусских рубля - это более 37 тысяч российских рублей, или почти 507 долларов.
Статистика по доходам в Беларуси может не отражать полной картины, говорит Катерина Борнукова. Центр BEROC проводил опросы, которые не подтверждают официальные данные.
"Они [данные Белстата], например, могут плохо учитывать падение зарплат в малых и микропредприятиях, которые подают отчетность реже. Они плохо учитывают падение заработка у тех, кто потерял работу," - отмечает экономист.
Как говорит Романчук, в Беларуси есть большой разрыв между зарплатами и производительностью труда: "В первом полугодии номинальная заработная плата выросла почти на 13%, а производительность труда - минус 2%. И такая вот тенденция гигантского разрыва между этими двумя показателями сохраняется четыре года".
Когда производительность труда падает, а доходы населения растут, то конкурентоспособность экономики снижается. В долгосрочной перспективе такая страна начинает отставать от других.
"Лукашенко гнал-гнал-гнал [повышал зарплаты], думая, что его поблагодарят за то, что он платит людям больше, чем они зарабатывают, но, как видите, получилось совсем не так. Потому что среди всех факторов, которые подвигли людей к национальной забастовке, это не столько пресловутая "колбаса", сколько свобода, справедливость и жажда возмездия за вот эти пытки, которые были в отношении задержанных", - описывает Романчук.
Агентство Moody's пишет, что вновь повысить социальные расходы в ответ на массовые акции протеста, правительство Лукашенко вряд ли сможет как раз из-за бюджетных ограничений.
Как выдавать зарплаты в долг
"Сегодня у нас такая ситуация, что госдолг за последние годы достаточно значимо вырос и нам достаточно дорого его обслуживать. Основная часть госдолга - почти 90% - это госдолг в валюте. Мы сильно зависим от внешнего финансирования," - говорит Борнукова. В частности, госдолг резко вырос перед выборами 2020 года.
Согласно докладу Moody's, основными кредиторами белорусской экономики являются Китай и Россия.
Беларуси, по словам экспертов, в последнее время стало сложнее получить доступ к российским кредитам. Власти страны рассчитывали на развитие отношений с Китаем, объясняет Борнукова.
Также минфин выпускает государственные облигации, номинированные в валюте (ВГДО). Такие облигации доступны и населению. Например, некоторые банки предлагают жителям Беларуси купить облигации как на вторичном, так и первичном рынке на Белорусской валютно-фондовой бирже.
10 августа началось размещение очередного выпуска ВГДО на Белорусской валютно-фондовой бирже. Минфин планирует разместить 50 тысяч облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча долларов. Соответственно власти хотели выручить от их продажи 50 млн долларов. На торгах 10 и 11 августа было продано около 8,5 тыс. облигаций. На фоне протестов продажи бумаг упали почти до нуля - на торгах 13, 14, 17 и 18 августа минфин продал 21 облигацию.
Ухудшение условий по кредитам (из-за общего ухудшения состояния экономики и роста политических рисков) означает, что обслуживание долга станет еще более дорогим, говорит Борнукова.
"Мы и так платили достаточно много, порядка 6-7% годовых. Если сейчас оплачивать 9-10%, это нам не по карману. Потому что обслуживание долга слишком велико, а экономика Беларуси не генерирует такого экономического роста, чтобы в этом был какой-то смысл", - объясняет она.
Сейчас на обслуживание долга страна тратит 10% ВВП, говорит Романчук. А если эти затраты вырастут хотя бы до 15% ВВП, это будет убийственно для экономики, считает эксперт. Речь идет о росте выплат по госдолгу на несколько миллиардов в год.
Международные рейтинговые агентства S&P и Moody's в своих отчетах пишут, что в этом году график выплат Беларуси по долгам особенно сложный. 24 июня министерство финансов завершило размещение двух выпусков еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов со сроком погашения в 2026 году и в 2031 году. Рейтинговые агентства пишут, что это снизит финансовое давление на правительство.
В S&P тем не менее предупреждают, что для Беларуси есть риск потерять доступ на международный финансовый рынок. Частично это связано с нестабильной ситуацией на самих рынках из-за пандемии коронавируса, а частично - из-за возможного введения новых санкций против Беларуси.
Новые и старые санкции
ЕС не признал результатов выборов в Беларуси. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в эту среду заявила, что санкции против белорусских чиновников будут введены в ближайшее время. К этому же призвал глава Европарламента Давид Сассоли.
Пока речь идет о санкциях против конкретных чиновников, а не против каких-либо секторов экономики страны. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС изучит возможность введения санкций против Лукашенко.
ЕС уже вводили санкции против белорусских чиновников и лично Александра Лукашенко. В том или ином виде санкции действовали с 1998 года. В 2016 году ЕС решил не продлевать экономические санкции против Лукашенко и 169 белорусских чиновников.
Однако ЕС все же сохранил часть санкций - они действуют против четырех человек, которых считают ответственными за исчезновение оппозиционных политиков в 1999 и 2000 годах, - а также эмбарго на поставку вооружений.
Возможность введения новых санкций не исключал и госсекретарь США Майкл Помпео. США еще в июне 2006 года ввели санкции против Беларуси и не отменяли их. Президент США Дональд Трамп ежегодно продлевает эти санкции, а сам Лукашенко значится в санкционных списках Казначейства США.
В 2006 году после президентских выборах, на которых победителем был объявлен Лукашенко, последовали массовые протесты. Тогда наблюдатели и активисты также говорили о массовых нарушениях, а к оппонентам Лукашенко власти применяли силовое воздействие.
Аналитики рейтинговых агентств пишут о возрастающей вероятности введения санкций, но пока они не описывают, какими эти санкции могут быть.
В одном из докладов Moody's говорится, что до протестов Беларусь могла рассчитывать на финансовую поддержку со стороны ЕС, а также от различных международных организаций. Так, в апреле этого года страна попросила 900 млн долларов у МВФ и более 100 млн у Всемирного банка. Рассчитывать на это финансирование теперь будет намного сложнее, говорится в отчете.
Если введут новые более обширные санкции, то до конца года Беларусь выдержит, а потом "надо будет разговаривать про дефолт", считает Романчук. В этом случае серьезно вырастут дефицит бюджета и госдолг, прогнозирует он.
Удар по экономике на фоне политической нестабильности только усугубит накопившиеся проблемы, и в итоге все это может привести к девальвации. Романчук сомневается, что властям удастся сдержать курс в пределах 2,5 рубля за доллар. Курс доллара в стране еще в конце 2019 года лишь немного превышал 2 рубля за доллар, а к середине августа 2020 года курс вырос до 2,46 рубля.
Девальвация - по сути единственный доступный сейчас источник финансирования дефицита бюджета, считает Романчук. Экономист оговаривается, что крупный кредит может предоставить Россия, но в этом случае Москва попросит взамен подписать документы о тесной интеграции, и тогда получение кредита по сути будет означать продажу суверенитета.
Россия и Беларусь еще в 1999 году подписали договор о создании Союзного государства. В 2019 переговоры по этой теме активизировались. Лукашенко требовал от России компенсации за "налоговый маневр", в результате которого Беларусь лишалась дешевой нефти. Россия в ответ требовала подписать документы по углубленной интеграции.
В сентябре 2019 года Москва и Минск одобрили (но не подписали) пакет дорожных карт по углубленной интеграции. Подписать их планировалось через несколько месяцев. Но, как и предсказывали аналитики, Беларусь тормозила этот процесс. "Коммерсант" писал, что углубленная интеграция предполагала создание единого налогового кодекса, объединенного банковского надзора с двумя центробанками, а также единого регулятора рынков нефти, газа и электричества.