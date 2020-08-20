В Кремле прокомментировали новости о тяжелом состоянии Навального

Галерея: Омская больница, в которой проходит лечение Навальный

Песков также пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью, пишет "Медуза".

Отметим, ранее в интервью изданию Ярослав Ашихмин - терапевт и кардиолог, который наблюдает Навального с 2013 года, - заявил, что "Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу". По его словам, его команда по своим каналам пытается договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталем, чтобы политика там приняли.

Ашихмин подчеркнул: "Помимо того, что нужно поддержать жизнь [пациента] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента".

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле знают, что Навальный находится в омской больнице в тяжелом состоянии, в то же время Владимиру Путину "отдельно не докладывают о госпитализации Навального". Однако президент РФ получает такую информацию в рамках мониторинга прессы, добавил Песков.

Также пресс-секретарь Путина призвал дождаться диагноза и результатов анализов. Если подтвердится информация об отравлении политика, в России будет проведено расследование, заявил Песков.

К данному часу стало известно, что в Омск прилетели жена политика Юлия Навальная и директор Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов. Они уже приехали в больницу, но к мужу Юлию не пустили, так как "пациент не дал согласия на посещение", пишет Telegram-канал "Медузы".

Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». Они это так и говорят pic.twitter.com/08vjVTcUlB — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В реанимацию не пустили и врача Навального Анастасию Васильеву. Она сообщила, что никаких медицинских документов ей не показывают. "Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу", - написала Васильева в микроблоге Twitter.

"Все, что нужно, в учреждении есть, и никакая внешняя помощь не требуется", - заявил тем временем заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

Контекст: Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.

После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра.

Официальный диагноз врачи пока не называли. Омский Минздрав сообщил, что Навальный в естественной коме, продолжается искусственная вентиляция легких.