Сб, 22.08.2020
Навальный не будет лечиться в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Шарапова рассказала о новом необычном увлечении

Мария Шарапова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова призналась, что начала возделывать собственный сад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

"Во время карантина я проводила кучу времени на кухне. Готовила разные блюда, выпечку и даже достала давно забытую машину для мороженного! Она пылилась в шкафу несколько лет и, наконец, дождалась своего шанса. А на заднем дворике я начала возделывать небольшой сад, так что дело приняло серьёзный оборот", - рассказала Шарапова в интервью изданию People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Спортсменка также рассказала, как изменилась её жизнь после ухода из тенниса: "Когда я играла, то могла проводить дома лишь несколько недель в году.

Сейчас же я искренне рада, что могу быть дома со своими близкими столько, сколько захочу.

Ещё я стала больше времени уделять своему бизнесу и путешествиям".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Шарапова проживает во Флориде вместе со своим бойфрендом - британским предпринимателем Александром Гилксом.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ