Шарапова рассказала о новом необычном увлечении

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова призналась, что начала возделывать собственный сад.
"Во время карантина я проводила кучу времени на кухне. Готовила разные блюда, выпечку и даже достала давно забытую машину для мороженного! Она пылилась в шкафу несколько лет и, наконец, дождалась своего шанса. А на заднем дворике я начала возделывать небольшой сад, так что дело приняло серьёзный оборот", - рассказала Шарапова в интервью изданию People.
Спортсменка также рассказала, как изменилась её жизнь после ухода из тенниса: "Когда я играла, то могла проводить дома лишь несколько недель в году.
Сейчас же я искренне рада, что могу быть дома со своими близкими столько, сколько захочу.
Ещё я стала больше времени уделять своему бизнесу и путешествиям".
Шарапова проживает во Флориде вместе со своим бойфрендом - британским предпринимателем Александром Гилксом.
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