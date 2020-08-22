Шарапова рассказала о новом необычном увлечении

"Во время карантина я проводила кучу времени на кухне. Готовила разные блюда, выпечку и даже достала давно забытую машину для мороженного! Она пылилась в шкафу несколько лет и, наконец, дождалась своего шанса. А на заднем дворике я начала возделывать небольшой сад, так что дело приняло серьёзный оборот", - рассказала Шарапова в интервью изданию People.