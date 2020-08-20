Как в среднем в Европе. Рейрс рассказал об изменениях налога на недвижимость

Как сообщил LETA консультант LLPA по связям со СМИ Каспар Лицитис, в ходе встречи министр подчеркнул, что цель пересмотра кадастровой стоимости - ее приближение к реальной рыночной стоимости, а не получение дополнительных доходов для государственного бюджета.

Рейрс предположил, что ставка налога будет колебаться в пределах 0,2%-0,4%, как это происходит в среднем по Европе.

В настоящее время для земли налог на недвижимость составляет 1,5%, для жилых домов и квартир - от 0,2% до 0,6%.

Как сообщил Лицитис, отвечая на вопросы членов LLPA о влиянии обсуждаемых в правительстве налоговых изменений на бюджеты самоуправлений и компенсационных мерах, министр выразил готовность выслушать предложения ассоциации. Этот вопрос актуален для самоуправлений, поскольку, судя по общедоступной информации, в 2021 году доля подоходного налога с населения, подлежащая перечислению в бюджеты самоуправлений, снизится как минимум на 10% или 148 млн евро.

Рейрс сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос об увеличении минимального социального обеспечения, что поможет увеличить доходы самоуправлений. Министр выразил готовность продолжить обсуждение этого вопроса с самоуправлениями.