В Латвии - самая низкая заболеваемость Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ

Šeit daži skaitļi par Latvijas veikumu COVID kontrolē. 14 dienu kumatīvā incidence jeb cik jaunu saslimšanas gadījumu uz 100 tkst.: šodien Lietuvā - 12,5, Igaunijā - 7,1 un Latvijā - 3,6 (atkal zemākais rādītājs ES/EEZ).

Polija sarkanajā zonā - 25,9. — Ilze Viņķele (@Vinkele) August 20, 2020

Если подсчитывать число случаев на 100 000 жителей, то в Латвии этот показатель составляет 3,6, тогда как в соседних Литве и Эстонии соответственно - 12,5 и 7,1 случаев на 100 000 жителей, сообщает агентство LETA.

В свою очередь в Польше, как и в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ, наблюдается прирост заболеваемости, и число обнаруженных случаев выросло до 25,9 случаев на 100 000 жителей.

Напомним, двухнедельную самоизоляцию в Латвии необходимо соблюдать, возвращаясь или путешествия транзитом через 21 страну ЕС или ЕЭЗ, а также через Монако, Андорру, Сан-Марино или всего из 24 стран.

Среди упомянутых 21 стран ЕС или ЕЭЗ - Люксембург, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Кипр, Дания, Великобритания, Ирландия и Греция.

Кроме того, самоизоляцию необходимо соблюдать, путешествия или возвращаясь транзитом через Австралию. Это страна находилась среди тех "безопасных третьих стран", для граждан которых Евросоюз с 1 июля открыл внешние границы. Среди этих стран требования самоизоляции больше не относятся на Канаду. Кроме того, самоизоляцию не нужно соблюдать, путешествия из Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Самоизоляцию не нужно соблюдать людям, приехавшим из стран, кумулятивное число случаев Covid-19 в которых за последние 14 дней не превышало 16 на 100 000 жителей.

Если самоизоляция соблюдается по возвращению из страны, где показатель за 14 дней на 100 000 жителей превышал, но больше не превышает 16, то самоизоляцию можно прервать.