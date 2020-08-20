Чт, 20.08.2020
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В Кенгарагсе BMW протаранил трамвайную остановку

ФОТО: Ekrānšāviņš no Facebook

Днем в четверг в Кенгарагсе водитель BMW не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку у торгового центра Dole, свидетельствуют фото очевидца, опубликованные в районной группе Facebook.

Как TVNET выяснил в Госполиции, вызов на место происшествия был получен в 14:40.

В результате аварии автомобиль довольно серьезно пострадал, повреждена и остановка - она осталась без стекол.

Скриншот Facebook

К счастью, люди в ДТП не пострадали. 

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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