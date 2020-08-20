В Кенгарагсе BMW протаранил трамвайную остановку

Днем в четверг в Кенгарагсе водитель BMW не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку у торгового центра Dole, свидетельствуют фото очевидца, опубликованные в районной группе Facebook.
Как TVNET выяснил в Госполиции, вызов на место происшествия был получен в 14:40.
В результате аварии автомобиль довольно серьезно пострадал, повреждена и остановка - она осталась без стекол.
Скриншот Facebook
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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