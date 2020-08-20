Чт, 20.08.2020
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Оппозиция Беларуси попросила "срочных встреч" с МВД, КГБ, СК и генпрокуратурой

Мария Колесникова.

ФОТО: Sergei Grits/AP

Координационный совет белорусской оппозиции потребовал "срочного проведения встреч" от генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД и КГБ Беларуси, сообщается на сайте совета.

Совет отмечает, что встречи необходимы "для обсуждения требований большинства граждан" Беларуси, изложенных в резолюции от 19 августа. 

В частности, совет требует признать недействительными выборы президента и провести новые, прекратить политические преследования, освободить полтизаключенных и выплатить компенсации, а также завести уголовные дела и привлечь к ответственности виновных.

Кроме того, член координационного совета Мария Колесникова отметила, что оппозиция намеревается добиться проведения новых выборов в самые кратчайшие сроки и не возражает против участия в них Александра Лукашенко.

"Мы видим, что даже с административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы руководствуемся тем, что у каждого гражданина Беларуси должно быть право принимать участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не может. Однако мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала Колесникова.

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