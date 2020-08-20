Оппозиция Беларуси попросила "срочных встреч" с МВД, КГБ, СК и генпрокуратурой

Кроме того, член координационного совета Мария Колесникова отметила, что оппозиция намеревается добиться проведения новых выборов в самые кратчайшие сроки и не возражает против участия в них Александра Лукашенко.

"Мы видим, что даже с административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы руководствуемся тем, что у каждого гражданина Беларуси должно быть право принимать участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не может. Однако мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала Колесникова.