Оппозиция Беларуси попросила "срочных встреч" с МВД, КГБ, СК и генпрокуратурой

Координационный совет белорусской оппозиции потребовал "срочного проведения встреч" от генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД и КГБ Беларуси, сообщается на сайте совета.
Совет отмечает, что встречи необходимы "для обсуждения требований большинства граждан" Беларуси, изложенных в резолюции от 19 августа.
В частности, совет требует признать недействительными выборы президента и провести новые, прекратить политические преследования, освободить полтизаключенных и выплатить компенсации, а также завести уголовные дела и привлечь к ответственности виновных.
Кроме того, член координационного совета Мария Колесникова отметила, что оппозиция намеревается добиться проведения новых выборов в самые кратчайшие сроки и не возражает против участия в них Александра Лукашенко.
"Мы видим, что даже с административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы руководствуемся тем, что у каждого гражданина Беларуси должно быть право принимать участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не может. Однако мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала Колесникова.
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