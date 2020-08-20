"Мы обращаемся к силовым структурам": Колесникова записала новое обращение

"Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народ?" - спрашивает Колесникова.

"Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам - люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда.

Наш план прост. Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступные приказы, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность", - сказала она.