В случае необходимости вместо Беларуси ЧМ по хоккею вместе с Ригой может принять Финляндия

В понедельник после чрезвычайного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия начнёт переговоры с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) о проведении запланированных в Беларуси в рамках чемпионата мира 2021 года матчей в другой стране.

Он подчеркнул, что Латвия хочет провести ЧМ в Риге, но, с учетом ситуации в Беларуси, он не видит возможностей его организации вместе с этой страной.

"Мы призываем IIHF найти вместо Беларуси другую страну. Если федерация откажется, а ситуация в Беларуси не изменится, правительство может рассмотреть вопрос о том, что Латвия не будет участвовать в проведении чемпионата 2021 года", - заявил премьер.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнул, что сейчас главная задача - начать обсуждение с IIHF, и заниматься этим будет Министерство образования и науки.

"Это не произойдёт ни сегодня, ни завтра - для это необходимо какое-то время. Наша главная установка - сделать всё, чтобы, если ситуация сохранится такой, как сейчас, чемпионат из Беларуси был перенесён в другую страну", - сказал министр.

В то же время он не исключил, что ситуация в Беларуси может измениться, и тогда чемпионат там состоится.