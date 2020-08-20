Винькеле резко прокомментировала несбывшиеся "предсказания" Гобземса в Twitter

"20 августа вроде бы начнется усиленный карантин. Такая новость утекла из главного здания стада", - написал Гобземс в Twitter 10 августа.

Винькеле ответила на твит Гобземса одним словом: "Идиот".

— Ilze Viņķele (@Vinkele) August 20, 2020

Позднее Винькеле в Twitter написала, что "У Латвии, благодаря вовремя принятым и основанным на скорректированных доказательствах решениям и участию общества, хорошо шло дело с контролем Covid-19".

"Но один тривиальный депутат Сейма безо всякой связи распускает слухи, что ходят слухи о якобы карантине с 20.08. Дешево и безответственно".

Когда в комментариях написали, что "не нужно оправдываться", Винькеле ответила, что "только пояснила", и ей не за что оправдываться.

Кроме того, позже министр указала, что показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии самые низкие в ЕС и Европейской экономической зоне.

Гобземс на комментарий министра не ответил. Впрочем, он сам отмечал, что ограничений во время внеочередных выборов в Рижскую думу не будет, именно благодаря ему и его твиту.

"Благодарите меня, ограничений в связи с Covid-19 во время выборов не будет. Такова и была цель - начать публично предсказывать, чтобы разрушить план Винькеле", - написал ранее депутат.