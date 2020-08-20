Верзилов: берлинская клиника Charite согласилась принять Навального на лечение

По словам Верзилова, он лично обратился в клинику, где сам лечился после отравления в 2018 году, с просьбой помочь организовать лечение Навального. На вопрос, согласна ли на это жена Навального Юлия, Верхилов ответил, что "все считают, что Charite - лучший вариант".

В свою очередь пресс-секретарь "Альянса врачей" Ирина Кваско сообщила, что несколько стран, включая Германию, предложили свою помощь в лечении Навального.

Руководитель профсоюза - лечащая врач Навального Анастасия Васильева.

Ранее штаб Навального официально попросил Кремль помочь в его перемещении за границу для лечения. Об этом в Twitter сообщила председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Напомним, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следит за сообщениями о госпитализации Алексея Навального, и пожелал ему скорейшего выздоровления "как любому гражданину страны".

Песков также пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью, пишет "Медуза".

В интервью изданию Ярослав Ашихмин - терапевт и кардиолог, который наблюдает Навального с 2013 года, - заявил, что "Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу". По его словам, его команда по своим каналам пытается договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталем, чтобы политика там приняли.

Ашихмин подчеркнул: "Помимо того, что нужно поддержать жизнь [пациента] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента".

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле знают, что Навальный находится в омской больнице в тяжелом состоянии, в то же время Владимиру Путину "отдельно не докладывают о госпитализации Навального". Однако президент РФ получает такую информацию в рамках мониторинга прессы, добавил Песков.

Также пресс-секретарь Путина призвал дождаться диагноза и результатов анализов. Если подтвердится информация об отравлении политика, в России будет проведено расследование, заявил Песков.

Контекст: Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.

После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра.

Официальный диагноз врачи пока не называли. Омский Минздрав сообщил, что Навальный в естественной коме, продолжается искусственная вентиляция легких.