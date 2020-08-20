Чт, 20.08.2020
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В развитие трамвайных линий Даугавпилса и Лиепаи вложат 20 миллионов евро

Трамвай в Лиепае

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На развитие трамвайных маршрутных сетей Даугавпилса и Лиепаи из фондов Европейского союза (ЕС) будет выделено 20 млн евро, сообщили агентству LETA в Центральном агентстве финансов и договоров.

Агентство сообщило, что объявлен второй этап отбора проектов.

Для содействия увеличению количества пассажиров в дружественном природе общественном транспорте финансирование из Фонда сплочения будет выделено на дальнейшее развитие трамвайных маршрутных сетей, включая реконструкцию инфраструктуры трамвайных линий, строительство новой инфраструктуры трамвайных линий и приобретение подвижного состава.

Завершение проектов развития трамвайной инфраструктуры запланировано на 2023 год.

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