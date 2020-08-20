В развитие трамвайных линий Даугавпилса и Лиепаи вложат 20 миллионов евро

На развитие трамвайных маршрутных сетей Даугавпилса и Лиепаи из фондов Европейского союза (ЕС) будет выделено 20 млн евро, сообщили агентству LETA в Центральном агентстве финансов и договоров.
Агентство сообщило, что объявлен второй этап отбора проектов.
Для содействия увеличению количества пассажиров в дружественном природе общественном транспорте финансирование из Фонда сплочения будет выделено на дальнейшее развитие трамвайных маршрутных сетей, включая реконструкцию инфраструктуры трамвайных линий, строительство новой инфраструктуры трамвайных линий и приобретение подвижного состава.
Завершение проектов развития трамвайной инфраструктуры запланировано на 2023 год.
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