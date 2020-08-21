Футбол с Владимиром Ивановым: Постизраильская "Рига", РФШ как "калиф на час" и первое свидание в Слоке

Откроется он встречей на стадионе "Аркадия" в пятницу, где сойдутся РФШ и "Метта". На стороне первых - отличный шанс хотя бы на два дня стать единоличным лидером чемпионата страны. Для этого команде Виктора Мороза нужна победа - четвертая подряд, которые в последнее время ей даются с превеликим трудом (в предыдущем туре спасительный удар Артура Зюзина принес рижанам три очка на последних секундах домашней встречи с "Даугавпилсом" - 2:1). А тут еще придется обойтись без дисквалифицированных Томислава Шарича и Томаша Шимковича.

"Метта" же почти неделю отдыхала, потому что ее матч с "Ригой" по известным еврокубковым причинам был перенесен на осень. В этом также кроется плюс для подопечных Андриса Рихертса, которые в последних турах набрали приличный ход (две победы и ничья в последних четырех встречах, что закономерно вынесло "Метту" наверх в турнирной таблице - команда делит 6-7-е места с "Даугавпилсом").

В первом круге эти команды на стадионе "Даугава" выясняли отношения до последнего, но все решил один гол в исполнении словенца Жиги Липушчека в первом тайме (1:0 в пользу РФШ). Думаю, что и предстоящая игра будет малорезультативной.

Далеко друг от друга находятся в турнирной таблице "Спартак" и "Лиепая", которые в субботу померятся силой в Слоке. И тут дело даже не в том, что юрмалчане сейчас ведут борьбу с "Валмиерой" за третью позицию, а "Лиепая", глубоко окопавшись на самом дне, находится на предпоследнем девятом месте. Смотрим в раздел "набранные очки": 22 против 13-ти, что говорит само за себя.

Есть еще один любопытный момент - игра этих команд в первом круге не состоялась из-за заболевших коронавирусом в "Спартаке". Та встреча была в итоге перенесена на середину сентября. Так что в какой-то мере эта дуэль 22 августа отдает новизной, это будет их первое свидание.

Завершится 16-й тур тремя матчами в воскресенье, 23 августа, в одном из которых вернувшаяся из Израиля несолоно хлебавши "Рига" Олега Кононова на стадионе "Сконто" будет принимать "Тукумс". Вопрос - кто победит, здесь не актуален. Он неуместен, так как дебютант высшей лиги за 15 туров разжился всего четырьмя очками и по-прежнему мечатет о своей первой победе в высшей лиге. "Рига" даже со вторым составом имеет стопроцентные шансы продлить свою впечатляющую победную серию до 13 матчей. И даже если РФШ окажется проворной и на пару дней "приватизирует" первую строчку турнирной таблицы, это явление явно будет временным, точнее - фрагментарным. Под конец недели эта таблица наверняка приобретет привычный всем нам вид (у "Риги" - 39 очков при игре в запасе, у РФШ - 37).

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

После того, как "Вентспилс" порезвился в домашней игре с "Елгавой" - 5:0, у команды Виорела Фрунзы на повестке дня еще одна встреча на своем поле, только теперь с "Даугавпилсом". Да, шансы на то, что у "желто-синих" одной победой станет больше - высокие. Но я более чем уверен, что "Даугавпилс", в отличие от елгавчан, непременно даст бой даже в отсутствии дисквалифицированных на одну игру Андрея Ковалева и Джошуа Акпуджи. Вспомните, как это было в первом круге, где команда из Латгале взяла верх - 3:1. Так что за примерами далеко ходить не надо.

Ну а в игре, которая будет 23-го числа закрывать отчетный тур, а речь идет о встрече "Валмиера" - "Елгава", многое будет зависеть от одного футболиста.

19-летний нигериец Арокодаре всеми мыслями уже в бельгийском "Андерлехте", и точно не в "Вирслиге".

Команда Тамаза Пертии, оставшись без впавшего в депрессию и отказавшегося выходить на предыдущий матч с "Лиепаей" талантливого африканца, потеряла очки, сыграв с курземцами вничью - 1:1. В предстоящей игре, не исключено, все может повториться. Пока что "Валмиера" третья и, вроде как, есть у нее неплохие перспективы закрепиться на этой еврокубковой позиции. Но есть одно "но" - тот самый фактор Арокодаре. От этого нападающего, наколотившего уже 14 голов, очень многое зависит. В нападении вся игра шла через него, а потому Пертии приходится на ходу перестраиваться. И не всегда это приводит к положительному результату. Да, "Елгава" сейчас в глубокой яме, но ей отступать некуда. А значит и команда белоруса Олега Кубарева может огрызнуться, пусть она и забивает мячи, как говорится, по большим праздникам.