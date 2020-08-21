Пт, 21.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Футбол с Владимиром Ивановым: Постизраильская "Рига", РФШ как "калиф на час" и первое свидание в Слоке

Футбол с Владимиром Ивановым: Постизраильская "Рига", РФШ как "калиф на час" и первое свидание в Слоке

Стефан Панич

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Продолжится ли победная серия "Риги", сможет ли "Вентспилс" развить свой успех, есть ли шансы восстановиться после серии разгромов у "Елгавы", выйдет ли на поле в составе "Валмиеры" бастующий Арокодаре и что будет дальше с "Лиепаей" - целая серия вопросов накопилась к середине августа, ответы на которые, хотя бы частично, должен дать 16-й тур "Вирслиги". Замечу - долгоиграющий тур, так как пять его матчей будут распределены на три дня с 21 по 23 августа.

Откроется он встречей на стадионе "Аркадия" в пятницу, где сойдутся РФШ и "Метта". На стороне первых - отличный шанс хотя бы на два дня стать единоличным лидером чемпионата страны. Для этого команде Виктора Мороза нужна победа - четвертая подряд, которые в последнее время ей даются с превеликим трудом (в предыдущем туре спасительный удар Артура Зюзина принес рижанам три очка на последних секундах домашней встречи с "Даугавпилсом" - 2:1). А тут еще придется обойтись без дисквалифицированных Томислава Шарича и Томаша Шимковича.

"Метта" же почти неделю отдыхала, потому что ее матч с "Ригой" по известным еврокубковым причинам был перенесен на осень. В этом также кроется плюс для подопечных Андриса Рихертса, которые в последних турах набрали приличный ход (две победы и ничья в последних четырех встречах, что закономерно вынесло "Метту" наверх в турнирной таблице - команда делит 6-7-е места с "Даугавпилсом").

В первом круге эти команды на стадионе "Даугава" выясняли отношения до последнего, но все решил один гол в исполнении словенца Жиги Липушчека в первом тайме (1:0 в пользу РФШ). Думаю, что и предстоящая игра будет малорезультативной.

Далеко друг от друга находятся в турнирной таблице "Спартак" и "Лиепая", которые в субботу померятся силой в Слоке. И тут дело даже не в том, что юрмалчане сейчас ведут борьбу с "Валмиерой" за третью позицию, а "Лиепая", глубоко окопавшись на самом дне, находится на предпоследнем девятом месте. Смотрим в раздел "набранные очки": 22 против 13-ти, что говорит само за себя.

Есть еще один любопытный момент - игра этих команд в первом круге не состоялась из-за заболевших коронавирусом в "Спартаке". Та встреча была в итоге перенесена на середину сентября. Так что в какой-то мере эта дуэль 22 августа отдает новизной, это будет их первое свидание.

Завершится 16-й тур тремя матчами в воскресенье, 23 августа, в одном из которых вернувшаяся из Израиля несолоно хлебавши "Рига" Олега Кононова на стадионе "Сконто" будет принимать "Тукумс". Вопрос - кто победит, здесь не актуален. Он неуместен, так как дебютант высшей лиги за 15 туров разжился всего четырьмя очками и по-прежнему мечатет о своей первой победе в высшей лиге. "Рига" даже со вторым составом имеет стопроцентные шансы продлить свою впечатляющую победную серию до 13 матчей. И даже если РФШ окажется проворной и на пару дней "приватизирует" первую строчку турнирной таблицы, это явление явно будет временным, точнее - фрагментарным. Под конец недели эта таблица наверняка приобретет привычный всем нам вид (у "Риги" - 39 очков при игре в запасе, у РФШ - 37).

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

После того, как "Вентспилс" порезвился в домашней игре с "Елгавой" - 5:0, у команды Виорела Фрунзы на повестке дня еще одна встреча на своем поле, только теперь с "Даугавпилсом". Да, шансы на то, что у "желто-синих" одной победой станет больше - высокие. Но я более чем уверен, что "Даугавпилс", в отличие от елгавчан, непременно даст бой даже в отсутствии дисквалифицированных на одну игру Андрея Ковалева и Джошуа Акпуджи. Вспомните, как это было в первом круге, где команда из Латгале взяла верх - 3:1. Так что за примерами далеко ходить не надо.

Ну а в игре, которая будет 23-го числа закрывать отчетный тур, а речь идет о встрече "Валмиера" - "Елгава", многое будет зависеть от одного футболиста.

19-летний нигериец Арокодаре всеми мыслями уже в бельгийском "Андерлехте", и точно не в "Вирслиге".

Команда Тамаза Пертии, оставшись без впавшего в депрессию и отказавшегося выходить на предыдущий матч с "Лиепаей" талантливого африканца, потеряла очки, сыграв с курземцами вничью - 1:1. В предстоящей игре, не исключено, все может повториться. Пока что "Валмиера" третья и, вроде как, есть у нее неплохие перспективы закрепиться на этой еврокубковой позиции. Но есть одно "но" - тот самый фактор Арокодаре. От этого нападающего, наколотившего уже 14 голов, очень многое зависит. В нападении вся игра шла через него, а потому Пертии приходится на ходу перестраиваться. И не всегда это приводит к положительному результату. Да, "Елгава" сейчас в глубокой яме, но ей отступать некуда. А значит и команда белоруса Олега Кубарева может огрызнуться, пусть она и забивает мячи, как говорится, по большим праздникам.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ