В Москве на пикетах в поддержку Навального задержаны несколько человек

К зданию пришли несколько десятков человек, в том числе и журналисты.

Стражи порядка отреагировали и начали задержания: задерживались люди, разворачивающие плакаты, а также те, кто кричал "Навальный!".

Как пишет "Медуза", задержаны четыре человека.

Малочисленные и одиночные пикеты проходят и в других городах России - Новосибирске, Перми, Мурманске, Санкт-Петербурге, а также у больницы в Омске, где находится Навальный.

Напомним, утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Официальный диагноз врачи пока не называли.

Омский Минздрав сообщил, что Навальный в естественной коме, продолжается искусственная вентиляция легких. В ФБК заявили о "нетранспортабельном" состоянии политика.