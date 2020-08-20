Чт, 20.08.2020
Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Александр Лукашенко

В Москве на пикетах в поддержку Навального задержаны несколько человек

Сторонник Навального у больницы в Омске

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером в четверг, 20 августа, в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

К зданию пришли несколько десятков человек, в том числе и журналисты.

Стражи порядка отреагировали и начали задержания: задерживались люди, разворачивающие плакаты, а также те, кто кричал "Навальный!". 

Как пишет "Медуза", задержаны четыре человека.

Малочисленные и одиночные пикеты проходят и в других городах России - Новосибирске, Перми, Мурманске, Санкт-Петербурге, а также у больницы в Омске, где находится Навальный.

Напомним, утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Официальный диагноз врачи пока не называли.

Омский Минздрав сообщил, что Навальный в естественной коме, продолжается искусственная вентиляция легких. В ФБК заявили о "нетранспортабельном" состоянии политика.

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