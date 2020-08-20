Ангела Меркель: Германия готова принять Навального на лечение

"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала глава германского правительства на пресс-конференции на юге Франции после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном.

Как Меркель, так и Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Алексея Навального, который считается одним из самых известных на Западе критиков президента РФ Владимира Путина.

Франция тоже готова принять Навального на лечение

Макрон также предложил помощь Франции в лечении оппозиционного политика. "Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", - заявил французский лидер.

И Меркель, и Макрон подчеркнули, что требуют проведения расследования обстоятельств заболевания Навального.

Тем временем лечащий врач Навального Анастасия Васильева, возглавляющая профсоюз "Альянс врачей", написала в Twitter, что поддерживает предложение, озвученное пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, относительно предложенной официальной Москвой помощи в транспортировке Навального в Германию. Ранее Васильева сообщила журналистам о том, что помощь в лечении Навального предложили несколько стран, в том числе Германия. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов также заявил, что лично договаривался о лечении Навального в ФРГ.

Врачи в Омске не дают согласия на транспортировку Навального

Между тем пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице, где сейчас находится политик, не дают документы на его транспортировку.

Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза https://t.co/JGrr4agDSn — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020

В свою очередь юрист ФБК Иван Жданов написал, что отказ в транспортировке Навального в больнице объясняют тем, что его состояние "не транспортабельное".

Возможное отравление Алексея Навального

По данным Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации с подключенным ИВЛ.

Ярмыш считает, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость".