Чт, 20.08.2020
Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Александр Лукашенко

Видео ⟩ Необычное зрелище: с Таллиннской телебашни запустили праздничный салют

В четверг, по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, в 21.45 с высотной площадки Таллиннской телебашни был запущен праздничный фейерверк, а сама телебашня иллюминирована в сине-черно-белый цвета, пишет Rus.Postimees.

"Вечером 20 августа таллиннцы и гости города смогут увидеть необычное зрелище — впервые с высотной площадки Таллиннской телебашни будет запущен фейерверк. В Эстонии никогда прежде так высоко салют не запускали", - рассказал ранее BNS старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Фейерверк был запущен с высоты 175 метров в трех направлениях.

Сама Таллиннская телебашня в этом году отмечает свое 40-летие и в связи с очередной годовщиной восстановления независимости она иллюминирована в сине-черно-белый цвета, цвета государственного флага.

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