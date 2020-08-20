Минздрав: состояние Навального - стабильно тяжелое

Там отметили, что уже в пятницу в Омск из Москвы для проведения расширенного консилиума прибудут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, и Центра нейрохирургии имени академика Бурденко.

Как отмечает "Медуза", соратники настаивают на перемещение политика в заграничную клинику. Ранее о готовности оказать ему помощь заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь врачи омской клинике, в которой находится Навальный, отказывают в его перевозке, ссылаясь на тяжелое состояние пациента. Соратники Навального придерживаются другого мнения - это делается, чтобы нельзя было установить, каким конкретно токсином был отравлен политик.

Точный диагноз Алексея Навального по-прежнему неизвестен.

Контекст: Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.

После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра.

Официальный диагноз врачи пока не называли. Омский Минздрав сообщил, что Навальный в естественной коме, продолжается искусственная вентиляция легких.