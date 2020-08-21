Павел Прилучный впервые рассказал о поездке с Мирославой Карпович в Крым

В начале июля 2020 года СМИ писали, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович отправились в отпуск в Ялту вместе с детьми актера - 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Издание Super.ru разместило снимки и видео пары из местного аквапарка.

Карпович купалась и играла с детьми. Она также носила на руках маленькую Мию.

Напоминаем, что официальных заявлений ни Мирослава, ни Павел не делали.

В интервью порталу PeopleTalk.ru Прилучный объяснил, что почувствовал себя в Крыму будто-то сидящим в туалете, а в этот момент люди залезали к нему с телефоном в руке. Павел понимает почему так. Это профессия, но ему хотелось бы, чтобы проявили уважение.

"Хотелось бы поспокойнее, конечно. У меня было ощущение, будто я сижу в туалетной кабинке, открывается дверь, и телефон просовывается.

Я понимаю, почему это. Это издержки профессии. Но все равно - поимейте уважение! (...) Если человек подойдет и попросит, то да, я согласен", - сказал он.

Оказалось, что Прилучный вообще не любит фотографироваться. Он считает, что артист везде, кроме работы, должен сниматься по-желанию. Но сам отдых ему понравился.

"Крым просто потрясающий! Мы катались на яхтах! Дети в дитчайшем восторге", - резюмировал он.

Что касается соцсетей, то актер не понимает, куда катится история человечества "с этими Instagram, TikTok, сетями и всем остальным - эта вседозволенность, абсолютная бестактность".

"Я иногда читаю комментарии, срываюсь, отвечаю что-то, потом понимаю, что опускаюсь сам. Люди, не зная меня, ситуации, пишут какую-то глупость.

Я воспитан на том, что если ты хочешь что-то сказать - скажи в глаза, а это все какая-то подлая история. Я бы с удовольствием страницу свою удалил, не вижу в ней смысла. Я не зарабатываю на ней, не общаюсь, для меня это всего лишь способ выразить какую-то новость, показать, как дети выросли", - отметил Павел.

Вопреки слухам о том, что Прилучный живет с Карпович, он рассказал, что сейчас живет вместе со своей мамой. Ведь у артиста много собак и он не успевает за ними ухаживать.

Павел объяснил что, не любит несправедливость, но в последнее время ее очень много. Он считает, что у него в жизни наступила какая-то черная полоса, которая началась месяцев пять назад.

"Я даже начал к астрологу, нумерологу и всем остальным ходить", - сказал он.

Развод Павла Прилучного и Агатой Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.

Видео: интервью Павла Прилучного с Лаурой Джугелией