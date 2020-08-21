Пт, 21.08.2020
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Врачи отказали в транспортировке Навального в Германию. Полиция подтвердила наличие яда в его организме

Скорая помощь у больницы в Омске, в которой находится Навальный

ФОТО: AP/Scanpix

Главврач больницы в Омске, в которой находится оппозиционный политик Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его транспортировку в берлинскую клинку, сообщила в Twitter пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.   

По ее словам, этот запрет угрожает жизни Навального: "Оставаться в омской больнице без оборудования с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно".

Она считает, что это решение приняли не врачи, а Кремль.

В свою очередь директор ФБК Игорь Жданов отметил, что сначала врачи готовили и документы и оборудование для перевозки Навального, однако потом их как будто "подменили". 

По словам Жданова, для перевозки уже были готовы все нужные документы.

Напомним, точный диагноз отравленного Навального не установлен до сих пор. Соратники политика считают, что врачи не дают разрешения на перевозку политика, чтобы помешать установить, чем именно он был отравлен.

Ранее готовность помочь Навальному в своих странах выразили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В ночь на пятницу из Германии вылетел самолет, чтобы доставить политика в клинику.

ФБК: найдено вещество, которым отравили Навального

Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Юлия сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Об этом говорится в сообщении штаба Навального в Омске.

Утром в пятницу жена Навального Юлия сообщила, что стражи порядка нашли вещество, которым был отравлен политик.

"Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея", - рассказали "Медузе" в штабе оппозиционера.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, название вещества не раскрывается "в интересах следствия".

Она также опубликовала видео с заявлением Ивана Жданова и Юлии Навальной. По словам супруги политика, она не доверяет больнице, в которой находится ее супруг. По ее мнению, врачи оставляют политика в Омске, чтобы "химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло".

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