За сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

Известно, что двое заболевших вернулись из-за границы (Россия, Украина), а информация по еще одному пациенту выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 234 5220 тестов на Covid-19, выявлено 1330 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 человека скончались.

За последние сутки в больницы поступил один пациент с коронавирусом.

На данный момент в больницах лечатся три инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров выписаны 202 пациента.