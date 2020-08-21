За сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии проведено 1602 теста на Covid-19, выявлены три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Известно, что двое заболевших вернулись из-за границы (Россия, Украина), а информация по еще одному пациенту выясняется.
С начала пандемии в Латвии сделано 234 5220 тестов на Covid-19, выявлено 1330 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 человека скончались.
За последние сутки в больницы поступил один пациент с коронавирусом.
На данный момент в больницах лечатся три инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.
Из стационаров выписаны 202 пациента.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!