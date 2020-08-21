Пт, 21.08.2020
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

За сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Rodin Eckenroth / AFP

За прошедшие сутки в Латвии проведено 1602 теста на Covid-19, выявлены три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Известно, что двое заболевших вернулись из-за границы (Россия, Украина), а информация по еще одному пациенту выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 234 5220 тестов на Covid-19, выявлено 1330 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 человека скончались.

За последние сутки в больницы поступил один пациент с коронавирусом.

На данный момент в больницах лечатся три инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров выписаны 202 пациента.

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