"Вашингтон" Овечкина второй год подряд вылетел из Кубка Стэнли

Заброшенными шайбами в матче отметились Ник Ледди, Джош Бэйли и Энтони Бовилье, который оформил дубль.

Стоит отметить российского голкипера "Айлендерс" Семёна Варламова, который стал одним из главных героев матча. Он отразил 21 бросок и оформил первый шат-аут в нынешнем плей-офф. Интересно, что 32-летний вратарь начинал карьеру в НХЛ в составе "Вашингтона".

Что касается российских игроков "Вашингтона", то Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности "-3", Евгений Кузнецов с коэффициентом полезности "-2", а Илья Ковальчук не отметился результативными действиями.

Более того, Илья Ковальчук не смог забросить ни одной шайбы в плей-офф-2020, набрав лишь одно очко за результативную передачу.

"Вашингтон", который в 2018 году становился обладателем Кубка Стэнли, второй год подряд не может преодолеть первый раунд плей-офф под руководством Тодда Рирдена. "Нью-Йорк Айлендерс" в полуфинале Восточной конференции сыграет против "Бостон Брюинз".

Видео: Лучшие моменты матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс"